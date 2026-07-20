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Роспотребнадзор запросил данные об отравлении туристов в Аланье

Ведомости

Роспотребнадзор направил в Минздрав Турции запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования массового отравления российских туристов в одном из отелей. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Аналогичное письмо Роспотребнадзор отправил в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Ведомство рекомендовало туристам на отдыхе мыть руки перед едой и после посещения общественных мест, пить только бутилированную или кипяченую воду, а при купании в бассейнах стараться не допускать попадания воды в рот. Кроме того, стоит избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции, отметил Роспотребнадзор.

Речь идет о пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Telegram-канал Shot сообщал, что пострадало более десяти человек, в числе которых дети. Мать заболевшего ребенка подозревает, что причиной бактериальной инфекции мог стать бассейн. Кроме того, гости жалуются на антисанитарию в номерах. Отель открылся 15 июня после реновации.

12 июля в турецком курортном городе Кушадасы (провинция Айдын) 30 постояльцев пятизвездочного отеля в районе Караова обратились за медицинской помощью с симптомами острого отравления. Специалисты районных управлений сельского и лесного хозяйства, а также здравоохранения взяли пробы продуктов питания, которые подавались в отеле, и образцы воды из системы водоснабжения для лабораторного анализа.

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