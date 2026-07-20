Роспотребнадзор запросил данные об отравлении туристов в Аланье

Ведомство рекомендовало туристам на отдыхе мыть руки перед едой и после посещения общественных мест, пить только бутилированную или кипяченую воду, а при купании в бассейнах стараться не допускать попадания воды в рот. Кроме того, стоит избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции, отметил Роспотребнадзор.