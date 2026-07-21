Беспилотник ВСУ залетел в окно жилого дома в ЛНР
Украинский беспилотник залетел в окно жилого дома в Сватово, сообщил в Telegram-канале глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
В результате удара пострадали четверо мирных жителей, в том числе дети в возрасте 10 и 14 лет. 10-летнего мальчика в тяжелом состоянии должны транспортировать в республиканскую детскую больницу.
Кроме того, несколько украинских ударов было зафиксировано в Луганске. После атаки на территорию частного дома в Каменнобродском районе ранения получила 69-летняя женщина. Пострадали автомобильные стоянки и гражданские грузовики. В поселке Юбилейный в результате удара дрона произошло возгорание. Специалисты также перекрыли дорогу через мост по улице Андрея Линева в направлении населенного пункта.
21 июля в Сочи семилетняя девочка пострадала в результате падения обломков украинского беспилотника на территорию храма. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что ребенка госпитализировали для оказания медицинской помощи. Угрозы ее жизни нет.