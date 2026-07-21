Беспилотник ВСУ залетел в окно жилого дома в ЛНР

Кроме того, несколько украинских ударов было зафиксировано в Луганске. После атаки на территорию частного дома в Каменнобродском районе ранения получила 69-летняя женщина. Пострадали автомобильные стоянки и гражданские грузовики. В поселке Юбилейный в результате удара дрона произошло возгорание. Специалисты также перекрыли дорогу через мост по улице Андрея Линева в направлении населенного пункта.