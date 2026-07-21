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Семилетний ребенок пострадал из-за падения обломков украинского БПЛА в Сочи

Ведомости

Семилетняя девочка пострадала в результате падения обломков украинского беспилотника на территорию храма в Центральном районе Сочи, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По данным представителей оперштаба, девочка госпитализирована, ей окажут медицинскую помощь. Угрозы жизни ребенка нет.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники оперативных и специальных служб.

21 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения дрона ВСУ в Милютинском районе региона начался пожар. По его словам, среди населения никто не пострадал. Специалисты занимаются тушением лесного пожара, близко расположенным населенным пунктам ничего не угрожает.

20 июля Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО за день перехватили и уничтожили 161 украинский БПЛА самолетного типа. Атаки отразили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями. Кроме того, беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем.

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