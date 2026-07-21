Семилетний ребенок пострадал из-за падения обломков украинского БПЛА в Сочи

20 июля Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО за день перехватили и уничтожили 161 украинский БПЛА самолетного типа. Атаки отразили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями. Кроме того, беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем.