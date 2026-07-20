Силы ПВО за день уничтожили 161 украинский беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 20 июля в направлении Московского региона летели примерно 400 беспилотников ВСУ. Большую часть из них российские военные нейтрализовали на дальних подступах. В Подмосковье, по словам губернатора Андрея Воробьева, один человек был ранен при пожаре в частном доме. Еще один пострадал на трассе М-4, где БПЛА рухнул рядом с автомобилем.