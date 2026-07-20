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Силы ПВО за день уничтожили 161 украинский беспилотник

Ведомости

С 8:00 до 20:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 161 украинский БПЛА самолетного типа, сообщило Министерство обороны в Мах.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями. Кроме того, беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что средства ПВО перехватили 917 БПЛА за прошедшие сутки. Кроме того, были ликвидированы восемь управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда HIMARS.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 20 июля в направлении Московского региона летели примерно 400 беспилотников ВСУ. Большую часть из них российские военные нейтрализовали на дальних подступах. В Подмосковье, по словам губернатора Андрея Воробьева, один человек был ранен при пожаре в частном доме. Еще один пострадал на трассе М-4, где БПЛА рухнул рядом с автомобилем.

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