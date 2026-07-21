В Ростовской области лес загорелся после падения обломков беспилотников ВСУ
Пожар начался в лесу в Милютинском районе Ростовской области в результате падения обломков украинского беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, среди населения никто не пострадал. Специалисты занимаются тушением пожара, близко расположенным населенным пунктам ничего не угрожает, отметил губернатор.
Он подчеркнул, что ночью системы ПВО ликвидировали беспилотники и ракеты над Ростовом-на-Дону, Константиновским, Обливским, Боковским и Советским районами.
В ночь на 21 июля во Владимире беспилотник попал в квартиру многоквартирного дома. На момент прилета жильцов там не было, предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы проводят на месте работы и эвакуацию. Пожар локализован на площади около 25 кв. м, открытое горение ликвидировано.