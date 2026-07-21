В Ростовской области лес загорелся после падения обломков беспилотников ВСУ

В ночь на 21 июля во Владимире беспилотник попал в квартиру многоквартирного дома. На момент прилета жильцов там не было, предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы проводят на месте работы и эвакуацию. Пожар локализован на площади около 25 кв. м, открытое горение ликвидировано.