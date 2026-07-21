Более 700 автомобилей скопилось в очереди на Крымском мосту
Свыше 700 автомобилей ожидают очереди на ручной досмотр на Крымском мосту, по данным на 13:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту.
Со стороны Тамани в очереди стоят 250 транспортных средств. Предполагаемое время ожидания составляет около часа. Еще 520 автомобилей ожидают проезда по мосту со стороны Керчи. Водители могут находиться там около двух часов, отмечается в публикации.
В 12:00 количество автомобилей в очереди достигало 500. Из них 200 было со стороны Тамани и 300 – со стороны Керчи.
В ночь на 20 июля Крымский мост был перекрыт трижды. Альтернативным вариантом сообщения с Крымом является сухопутная трасса Р-280 «Новороссия». Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 20 июля сообщил, что она полностью находится под контролем российских сил. Он добавил, что по поручению президента дорога была взята под особый контроль, и выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены.