Более 700 автомобилей скопилось в очереди на Крымском мосту

В ночь на 20 июля Крымский мост был перекрыт трижды. Альтернативным вариантом сообщения с Крымом является сухопутная трасса Р-280 «Новороссия». Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 20 июля сообщил, что она полностью находится под контролем российских сил. Он добавил, что по поручению президента дорога была взята под особый контроль, и выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены.