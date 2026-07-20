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Балицкий: трасса «Новороссия» полностью контролируется российскими войсками

Эффективность украинских беспилотников на этом направлении значительно снизилась
Ведомости

Трасса Р-280 «Новороссия», обеспечивающая транспортное сообщение с Крымом, полностью находится под контролем российских сил. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов», – сказал глава региона.

По его словам, применяемые российскими военными средства постоянно совершенствуются, появляются новые способы противодействия беспилотникам. Балицкий добавил, что по поручению президента дорога была взята под особый контроль, и выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены.

6 июня сообщалось, что на трассе «Новороссия» были введены ограничения на пассажирские перевозки в направлении ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма из-за вооруженной агрессии ВСУ. 10 июня в Запорожской области также временно запретили перевозку организованных групп детей, в том числе транзитом через регион. Ограничения не распространялись на экстренные перевозки детей, которым требовалась срочная медицинская помощь.

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