Балицкий: трасса «Новороссия» полностью контролируется российскими войсками

Балицкий: трасса «Новороссия» полностью контролируется российскими войскамиЭффективность украинских беспилотников на этом направлении значительно снизилась
Трасса Р-280 «Новороссия», обеспечивающая транспортное сообщение с Крымом, полностью находится под контролем российских сил. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов», – сказал глава региона.
По его словам, применяемые российскими военными средства постоянно совершенствуются, появляются новые способы противодействия беспилотникам. Балицкий добавил, что по поручению президента дорога была взята под особый контроль, и выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены.
6 июня сообщалось, что на трассе «Новороссия» были введены ограничения на пассажирские перевозки в направлении ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма из-за вооруженной агрессии ВСУ. 10 июня в Запорожской области также временно запретили перевозку организованных групп детей, в том числе транзитом через регион. Ограничения не распространялись на экстренные перевозки детей, которым требовалась срочная медицинская помощь.