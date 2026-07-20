Балицкий: трасса «Новороссия» полностью контролируется российскими войсками

6 июня сообщалось, что на трассе «Новороссия» были введены ограничения на пассажирские перевозки в направлении ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма из-за вооруженной агрессии ВСУ. 10 июня в Запорожской области также временно запретили перевозку организованных групп детей, в том числе транзитом через регион. Ограничения не распространялись на экстренные перевозки детей, которым требовалась срочная медицинская помощь.