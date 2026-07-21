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Суд назначил 14 суток ареста гулявшей голой по Москве блогерше

Ведомости

Тушинский районный суд Москвы назначил административный арест на срок 14 суток блогерше Анастасии Брагиной, которая ходила обнаженной в общественных местах города, сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба столичных судов.

Суд признал девушку виновной по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Максимальный срок ареста по этой статье – 15 суток.

Установлено, что 19 июля Брагина находилась в общественном месте на Волоколамском шоссе в полностью обнаженном виде, «чем выразила явное неуважение к обществу». Суд подчеркнул, что такие действия противоречат общепринятым нормам поведения.

20 июля стало известно, что в отношении Брагиной проводится доследственная проверка по ст. 135 УК РФ (развратные действия). В сети были найдены публикации, где блогерша снимает себя на видео в обнаженном виде, пока совершает покупки. Нарушительницей оказалась 22-летняя уроженка Пермского края.

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