Суд назначил 14 суток ареста гулявшей голой по Москве блогерше

20 июля стало известно, что в отношении Брагиной проводится доследственная проверка по ст. 135 УК РФ (развратные действия). В сети были найдены публикации, где блогерша снимает себя на видео в обнаженном виде, пока совершает покупки. Нарушительницей оказалась 22-летняя уроженка Пермского края.