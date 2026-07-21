Кравцов: не попавшие в «Артек» дети получат путевки в приоритетном порядке

Власти Крыма с 22 июня до 1 сентября 2026 г. приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях и других объектах отдыха на полуострове. В Севастополе летняя кампания продолжается в штатном режиме. Из трех крымских лагерей загородного типа детей продолжают вывозить как самостоятельно с родителями, так и организованными группами.