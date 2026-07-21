Кравцов: не попавшие в «Артек» дети получат путевки в приоритетном порядке
Все дети, не попавшие в «Артек» в текущую смену, получат путевки в приоритетном порядке после возобновления работы лагеря. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает Минпросвещения в Max.
По его словам, инфраструктура международного детского центра полностью готова к приему детей и сможет возобновить работу сразу, как только позволит обстановка.
«Инфраструктура "Артека" готова к приему детей. Это может произойти в любой момент, как позволит ситуация. <...> Мы сохраняем путевки», – сказал Кравцов.
Министр также поблагодарил руководство и сотрудников «Артека», региональные власти и оперативные службы за слаженную работу при организации внепланового разъезда участников седьмой смены. Кравцов добавил, что методические и технические службы центра продолжат работу, а Минпросвещения и дальше будет поддерживать развитие «Артека».
Власти Крыма с 22 июня до 1 сентября 2026 г. приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях и других объектах отдыха на полуострове. В Севастополе летняя кампания продолжается в штатном режиме. Из трех крымских лагерей загородного типа детей продолжают вывозить как самостоятельно с родителями, так и организованными группами.
22 июня после приостановки детского отдыха в Крыму Минпросвещения начало вывозить детей из «Артека» и предложило родителям альтернативные лагеря в других регионах. В тот же день «Артек» скорректировал программу смены в связи с досрочным вывозом детей. 26 июня в Крыму ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА и закрыли аэропорты.