Из-за приостановки отдыха в Крыму детям предложат альтернативные варианты отдыха
Всем детям, отдых которых в Крыму был прерван, предложат альтернативные варианты летнего времяпровождения. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минпросвещения РФ.
Информация передается родителям в индивидуальном порядке, указали в министерстве. Им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других российских регионах.
По данным ведомства, был организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания. Представители спецслужб координируют сопровождающих.
22 июня глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о приостановке бронирования, приема и размещения детей в детских лагерях и других средствах размещения на полуострове с 22 июня по 1 сентября 2026 г. Меру ввели для обеспечения общественной безопасности в связи с «непростой обстановкой».