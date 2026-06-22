Из-за приостановки отдыха в Крыму детям предложат альтернативные варианты отдыха

22 июня глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о приостановке бронирования, приема и размещения детей в детских лагерях и других средствах размещения на полуострове с 22 июня по 1 сентября 2026 г. Меру ввели для обеспечения общественной безопасности в связи с «непростой обстановкой».