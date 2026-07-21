Роспотребнадзор запросил данные у Турции из-за сообщений о вирусе Коксаки
Роспотребнадзор направил запросы в министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) после появления сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов. Об этом ведомство сообщило в своем канале в Max.
Поводом стали публикации СМИ о случаях заражения, в том числе среди детей, в отеле IC Santai Family Resort в турецком Белеке.
В Роспотребнадзоре уточнили, что запрос турецкой стороне направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Аналогичный запрос был направлен в АТОР.
Санврачи также рекомендовали туристам соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки, употреблять только бутилированную или кипяченую воду, мыть овощи и фрукты, избегать контактов с людьми с признаками инфекции, не допускать попадания воды из бассейнов в рот, а при неблагоприятной эпидемиологической обстановке ограничить посещение детьми игровых комнат и детских клубов в отелях. При появлении температуры, рвоты, сыпи или других симптомов Роспотребнадзор рекомендует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
21 июля академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от зарубежных поездок из-за риска инфекционных заболеваний. По его словам, туристы нередко привозят из Турции различные инфекционные заболевания, а людям с хроническими заболеваниями следует воздержаться от поездок за границу.