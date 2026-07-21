Роспотребнадзор запросил данные у Турции из-за сообщений о вирусе Коксаки

Санврачи также рекомендовали туристам соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки, употреблять только бутилированную или кипяченую воду, мыть овощи и фрукты, избегать контактов с людьми с признаками инфекции, не допускать попадания воды из бассейнов в рот, а при неблагоприятной эпидемиологической обстановке ограничить посещение детьми игровых комнат и детских клубов в отелях. При появлении температуры, рвоты, сыпи или других симптомов Роспотребнадзор рекомендует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.