Крым получит 5 млрд рублей на компенсации жителям из-за отключений света

15 июня власти Крыма также сообщали о снижении на 75% арендной платы для организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих имущество республики по договорам, заключенным до 1 июня 2026 г. Льгота распространяется на предприятия пищевой промышленности, гостиничного и санаторно-курортного бизнеса, детского отдыха, а также организации, занимающиеся показом кинофильмов.