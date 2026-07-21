Крым получит 5 млрд рублей на компенсации жителям из-за отключений света
Крым дополнительно получит 5 млрд руб. из федерального бюджета на выплаты жителям, которые оставались без электричества более двух суток. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в Max.
По его словам, все жители, подпадающие под эту категорию и подавшие соответствующие заявления, в ближайшее время получат единовременную выплату в размере 15 000 руб.
Аксенов также сообщил, что на федеральном уровне обсуждаются дополнительные меры поддержки бизнеса. Так, с Минтрудом России уже согласована выплата работникам предприятий, временно находящихся в простое, в размере двух третей средней заработной платы.
«До конца следующей недели после необходимых согласований озвучим весь перечень принятых решений», – отметил глава региона.
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера действует в Крыму и Севастополе с конца июня. Власти поясняли, что его введение позволит предпринимателям заявлять о форс-мажоре, а жителям – получать компенсации за бытовую технику, вышедшую из строя из-за перебоев с электроснабжением.
15 июня власти Крыма также сообщали о снижении на 75% арендной платы для организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих имущество республики по договорам, заключенным до 1 июня 2026 г. Льгота распространяется на предприятия пищевой промышленности, гостиничного и санаторно-курортного бизнеса, детского отдыха, а также организации, занимающиеся показом кинофильмов.