Читинец задержан за призывы к убийству сотрудников Роскомнадзора

20 июня ФСБ сообщила о привлечении к уголовной ответственности более 20 фигурантов, причастных к подготовке покушений и угрозам в адрес руководства Роскомнадзора. В спецслужбе заявили, что данные указывают на активную деятельность украинских специальных служб по вербовке российской молодежи для совершения экстремистских и террористических актов – в том числе в отношении командного состава Минобороны РФ, участвующего в спецоперации.