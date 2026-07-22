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Читинец задержан за призывы к убийству сотрудников Роскомнадзора

Ведомости

В Чите сотрудники управления ФСБ России по Забайкалью задержали 36-летнего местного жителя за призывы к убийству сотрудников Роскомнадзора (РКН). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спецслужбу.

Мужчина через Telegram призывал к расправе над сотрудниками РКН. Мотивацией для этого стало неприятие политики по ограничению доступа к ресурсам с экстремистскими и террористическими материалами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в сети «Интернет»). В доме подозреваемого прошел обыск, он дал признательные показания.‍

20 июня ФСБ сообщила о привлечении к уголовной ответственности более 20 фигурантов, причастных к подготовке покушений и угрозам в адрес руководства Роскомнадзора. В спецслужбе заявили, что данные указывают на активную деятельность украинских специальных служб по вербовке российской молодежи для совершения экстремистских и террористических актов – в том числе в отношении командного состава Минобороны РФ, участвующего в спецоперации.

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