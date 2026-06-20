Более 20 человек привлекли к ответственности за угрозы руководству РКН
Федеральная служба безопасности РФ сообщила о привлечении к уголовной ответственности более 20 фигурантов, причастных к подготовке покушений и угрозам в адрес руководства Роскомнадзора, пишет Interfax.
В ФСБ также заявили, что имеющиеся данные указывают на активную деятельность украинских специальных служб по вербовке российской молодежи для совершения экстремистских и террористических актов – в том числе в отношении командного состава Минобороны России, участвующего в специальной военной операции.
17 июня ТАСС сообщал, что ФСБ пресекла деятельность трех пособников украинских спецслужб, задержанных в Тюменской области, Краснодарском крае и Республике Адыгее. Они занимались подготовкой терактов.
16 июня ФСБ задержала гражданку России, подозреваемую в сборе информации для СБУ Украины об объектах научной и образовательной инфраструктуры на территории Луганской народной республики и Республики Крым.
16 июня ФСБ также задержала в Оренбургской области россиянина, который работал на военную разведку Украины. Он собирал информацию об объектах критической инфраструктуры.