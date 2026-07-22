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В больнице умерла девушка, пострадавшая при атаке в Краснодаре

Ведомости

Девушка, пострадавшая при ударе украинских дронов по логистическому центру Wildberries в Краснодаре, умерла в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

По его словам, еще трое раненых находятся в больницах. Шесть человек получили амбулаторную помощь.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после ночной атаки ВСУ по складам Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.

Кондратьев сообщал, что в результате ночных ударов по региону один человек погиб в Армавире, 10 человек пострадали в столице края. Также были повреждены многоквартирные и частные дома. Властям поручено оказать помощь пострадавшим, на месте работают оперативные службы.

Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что сотрудники были оперативно эвакуированы с атакованных складов. Компания пообещала оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

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