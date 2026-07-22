Число поврежденных ударами БПЛА домов в Краснодаре выросло до 16

В ночь на 22 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов. Кондратьев говорил, что один человек погиб в Армавире, 10 человек пострадали в столице края. Властям поручено оказать помощь пострадавшим, на месте работают оперативные службы. В Краснодаре фрагменты дронов повредили два многоквартирных дома, в станице Динской – два частных, сообщали утром власти.