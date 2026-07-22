Число поврежденных ударами БПЛА домов в Краснодаре выросло до 16
В Краснодаре количество домовладений, поврежденных в результате атаки украинских беспилотников, увеличилось до 16, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Комиссии по оценке ущерба продолжают работать в городе. Повреждения получили 10 частных и шесть многоквартирных домов. В медучреждениях города находятся три пострадавших мирных жителя.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в больнице умерла девушка, пострадавшая при ударе украинских дронов по логистическому центру Wildberries в Краснодаре. Помимо троих госпитализированных граждан, шесть человек уже получили амбулаторную помощь.
В ночь на 22 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов. Кондратьев говорил, что один человек погиб в Армавире, 10 человек пострадали в столице края. Властям поручено оказать помощь пострадавшим, на месте работают оперативные службы. В Краснодаре фрагменты дронов повредили два многоквартирных дома, в станице Динской – два частных, сообщали утром власти.