В Подмосковье нашли пропавшую три дня назад 13-летнюю девочку

За январь – март 2026 г. числились разыскиваемыми 206 пропавших без вести несовершеннолетних, из них 35 малолетних. Удалось обнаружить местонахождение 180 детей, из них 26 малолетних. Также за этот же период общее количество ненайденных пропавших без вести детей и подростков с учетом прошлых лет составило 976 человек.