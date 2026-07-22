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В Подмосковье нашли пропавшую три дня назад 13-летнюю девочку

Ведомости

В Подмосковье нашли пропавшую три дня назад 13-летнюю девочку, сообщили в ГСУ СК России по Московской области в Max.

По данным следователей, 19 июля школьница вышла из частного дома в Пущине, где проживала с семьей, и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело.

Девочку нашли в городе Старая Купавна. В ближайшее время ее доставят к следователю для установления обстоятельств произошедшего.

Пропавшую в Тульской области трехлетнюю девочку нашли живой

Общество

19 июня «Ведомости» писали, что в 2025 г. сотрудники МВД России объявили в розыск 773 пропавших без вести несовершеннолетних, из которых 146 – дети младше 14 лет. Удалось найти 704 ребенка.

За январь – март 2026 г. числились разыскиваемыми 206 пропавших без вести несовершеннолетних, из них 35 малолетних. Удалось обнаружить местонахождение 180 детей, из них 26 малолетних. Также за этот же период общее количество ненайденных пропавших без вести детей и подростков с учетом прошлых лет составило 976 человек.

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