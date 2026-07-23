Ребенок погиб из-за падения дрона в пригороде Воронежа
От падения беспилотника в частном доме в пригороде Воронежа начался пожар, в котором погиб трехлетний ребенок. Его родители получили ранения разной степени тяжести, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Мах.
По его словам, ночью дежурные силы ПВО сбили 36 беспилотников в небе над Воронежем и шестью районами области.
Также ранения получил 19-летний парень, госпитализация не потребовалась. Повреждена кровля склада одного из маркетплейсов. В девяти частных домах выбиты стекла, повреждены кровля и хозпостройки. В 15 квартирах пяти домов потребуется замена окон и ремонт коммуникаций, перечислил Гусев.
В Минобороны РФ сообщали, что силы ПВО нейтрализовали 223 украинских беспилотника в период с вечера до 8:00 мск. Атаки отражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом и Татарстаном. Воздушные цели также уничтожили над акваторией Азовского моря.