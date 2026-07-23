Ребенок погиб из-за падения дрона в пригороде Воронежа

В Минобороны РФ сообщали, что силы ПВО нейтрализовали 223 украинских беспилотника в период с вечера до 8:00 мск. Атаки отражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом и Татарстаном. Воздушные цели также уничтожили над акваторией Азовского моря.