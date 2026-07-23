Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,555+0,09%CHKZ14 550-1,02%MGTS1 192+0,34%IMOEX2 108,53-1,29%RTSI846,34-1,3%RGBI112,73+0,14%RGBITR755,86+0,17%
Главная / Общество /

Ребенок погиб из-за падения дрона в пригороде Воронежа

Ведомости

От падения беспилотника в частном доме в пригороде Воронежа начался пожар, в котором погиб трехлетний ребенок. Его родители получили ранения разной степени тяжести, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Мах.

По его словам, ночью дежурные силы ПВО сбили 36 беспилотников в небе над Воронежем и шестью районами области.

Также ранения получил 19-летний парень, госпитализация не потребовалась. Повреждена кровля склада одного из маркетплейсов. В девяти частных домах выбиты стекла, повреждены кровля и хозпостройки. В 15 квартирах пяти домов потребуется замена окон и ремонт коммуникаций, перечислил Гусев.

В Минобороны РФ сообщали, что силы ПВО нейтрализовали 223 украинских беспилотника в период с вечера до 8:00 мск. Атаки отражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом и Татарстаном. Воздушные цели также уничтожили над акваторией Азовского моря.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь