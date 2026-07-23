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Задержан предполагаемый организатор площадки «бумажного НДС»

Ведомости

За пределами России задержали подозреваемого в организации крупнейшей в стране площадки «бумажного НДС», передает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«За границей задержан возможный организатор площадки», – рассказал агентству собеседник.

17 апреля Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих человек, которые обвиняются в создании площадки «бумажного НДС» для уклонения от уплаты налогов с помощью фиктивных компаний. Одному из них предъявили обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Двоим фигурантам дела инкриминировали незаконное образование юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). По этим статьям обвиняемым грозит до семи и до пяти лет лишения свободы соответственно.

ФСБ России сообщила, что организаторы площадки были задержаны. По данным ведомства, группа действовала в Московском регионе и создала сеть из более чем 4800 транзитных организаций. Нелегальная компания формировала фиктивные вычеты по НДС для более чем 40 000 организаций на сумму свыше 1 трлн руб.

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