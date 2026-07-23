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Дегтярев: РФ добьется допуска легкоатлетов до международных соревнований

Ведомости

Россия намерена через суд добиться от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) допуска своих спортсменов к международным соревнованиям. Об этом в интервью «Вестям» заявил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По его словам, российские спортсмены продолжают готовиться к международным турнирам, а их результаты можно назвать хорошими.

«Поэтому я хочу им пожелать успеха и на чемпионате России, и в процессе подготовки к международным стартам, за которые мы боремся с Всемирной федерацией легкой атлетики, которая пока остается глухой к чаяниям спортсменов, к Международному олимпийскому комитету, который все санкции снял с России», – сказал Дегтярев.

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Общество

Он сообщил, что Всероссийская федерация легкой атлетики при поддержке Олимпийского комитета России и Минспорта уже обратилась в арбитражный суд в Швейцарии. Кроме того, сами спортсмены смогут защищать свои права в судебном порядке при юридической поддержке российской стороны и швейцарских адвокатов. Дегтярев также отметил, что антидопинговое дело в отношении российской легкой атлетики закрыто, а спортсмены полностью соответствуют всем международным требованиям.

«Поэтому все расклады ложатся к тому, чтобы россияне в скором времени вернулись на международные легкоатлетические манежи и стадионы», – подчеркнул глава Минспорта.

22 июля Дегтярев назвал Международный союз биатлонистов (IBU) и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) самыми «отмороженными» международными федерациями в вопросе допуска российских спортсменов к соревнованиям.

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