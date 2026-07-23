Дегтярев: РФ добьется допуска легкоатлетов до международных соревнований

«Поэтому я хочу им пожелать успеха и на чемпионате России, и в процессе подготовки к международным стартам, за которые мы боремся с Всемирной федерацией легкой атлетики, которая пока остается глухой к чаяниям спортсменов, к Международному олимпийскому комитету, который все санкции снял с России», – сказал Дегтярев.