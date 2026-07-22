Дегтярев назвал IBU и World Athletics самыми «отмороженными» федерациями
Международный союз биатлонистов (IBU) и World Athletics являются самыми «отмороженными» международными спортивными федерациями в вопросе допуска российских спортсменов к соревнованиям. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
По его словам, по вопросу участия российских биатлонистов в международных соревнованиях уже идет разбирательство в суде.
«По легкой атлетике ждали июльского совета Международной федерации легкой атлетики. Решения совета для нас отрицательные», – отметил Дегтярев. Он уточнил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) готовит судебный иск, а также оказывает поддержку российским спортсменам в индивидуальных разбирательствах. Дегтярев добавил, что к работе привлечены профессиональные швейцарские адвокаты.
7 июля МОК временно приостановил действие отстранения ОКР. Ограничение действовало с 12 октября 2023 г. Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости. В этот же день после решения МОК стало известно, что ФИФА намерена рассмотреть вопрос о возможном снятии ограничений с российских сборных.
9 июля Дегтярев сообщил, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял все санкции с российских спортсменов. По его словам, также 8 июля волейбольная федерация вернула российские команды на международные старты. 11 июля Федерация триатлона России (ФТР) сказала о решении Ironman допустить российских и белорусских спортсменов к участию во всех стартах серии. 15 июля Международная федерация гандбола (IHF) сняла ограничения на участие российских и белорусских сборных в международных соревнованиях.