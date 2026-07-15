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Российских гандболистов допустили на международные турниры с флагом и гимном

IHF также сняла ограничения с белорусской сборной
Ведомости

Международная федерация гандбола (IHF) сняла ограничения на участие российских и белорусских сборных в международных соревнованиях. Национальные команды смогут выступать с государственными флагами и гимнами, сообщили в организации.

Совет IHF принял решение отменить запрет, действовавший с 4 марта 2022 г. в соответствие с последними рекомендациями МОК. В организации отметили, что возвращение российских спортсменов будет осуществляться с соблюдением международных антидопинговых требований.

7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Ограничение действовало с 12 октября 2023 г. Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости. В этот же день после решения МОК стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена рассмотреть вопрос о возможном снятии ограничений с российских сборных.

На сайте МОК спустя три года заработал раздел про Россию

Политика / Международные отношения

9 июля министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял все санкции с российских спортсменов. По его словам, также 8 июля волейбольная федерация вернула российские команды на международные старты.

11 июля Федерация триатлона России (ФТР) сказала о решении Ironman допустить российских и белорусских спортсменов к участию во всех стартах серии. Российские спортсмены смогут выступать во всех стартах серии, в том числе Ironman и Ironman 70.3, в нейтральном статусе.

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