Российских гандболистов допустили на международные турниры с флагом и гимном

7 июля МОК временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Ограничение действовало с 12 октября 2023 г. Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости. В этот же день после решения МОК стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена рассмотреть вопрос о возможном снятии ограничений с российских сборных.