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Дегтярев анонсировал новые решения по допуску российских спортсменов

Ведомости

На следующей неделе могут появиться новые решения о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил на круглом столе Экспертного института социальных исследований.

«На следующей неделе, не будем забегать вперед, будет хорошая громкая история. Ждите, товарищи», – сказал Дегтярев.

По его словам, решение Международного олимпийского комитета о временной приостановке отстранения ОКР – основополагающее, оно стало основой для дальнейшего пересмотра ограничений международными федерациями.

Дегтярев: главное – оставаться частью международного олимпийского движения

Общество

Министр отметил, что ряд федераций уже допускает российских спортсменов к соревнованиям. По его словам, в некоторых видах спорта процесс идет быстрее благодаря позиции самих федераций и работе российских представителей, тогда как в других случаях приходится использовать юридические механизмы. Дегтярев пояснил, что сложнее всего сейчас ситуация с биатлоном, легкой атлетикой и футболом.

7 июля Международный олимпийский комитет временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России, действовавшего с октября 2023 г.

После этого ряд международных федераций смягчили ограничения. 9 июля Дегтярев сообщал, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял все санкции с российских спортсменов. 8 июля российские команды были возвращены к международным соревнованиям по волейболу, 11 июля Ironman допустила российских и белорусских спортсменов ко всем своим стартам, а 15 июля Международная федерация гандбола (IHF) сняла ограничения на участие российских и белорусских сборных в международных турнирах.

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