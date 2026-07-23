Дегтярев анонсировал новые решения по допуску российских спортсменов

Министр отметил, что ряд федераций уже допускает российских спортсменов к соревнованиям. По его словам, в некоторых видах спорта процесс идет быстрее благодаря позиции самих федераций и работе российских представителей, тогда как в других случаях приходится использовать юридические механизмы. Дегтярев пояснил, что сложнее всего сейчас ситуация с биатлоном, легкой атлетикой и футболом.