Пожар на складе Wildberries в Невинномысске полностью потушен
Пожар на территории склада Wildberries в Невинномысске полностью потушили. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Max.
«Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске потушен. Благодарю наших огнеборцев за героизм, стойкость и огромную работу, которую они провели», – написал глава региона.
Утром 22 июля украинские беспилотники атаковали склады Wildberries & Russ в Краснодаре и Невинномысске. Сотрудников эвакуировали. Один человек погиб, еще 10 пострадали.
В Краснодаре к тушению пожара на складе привлекли вертолет, на месте работали 105 человек и более 37 единиц техники. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), а также проводит следственные действия для сбора доказательств.
После удара по складу Wildberries в Невинномысске ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня.