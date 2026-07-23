Пожар на складе Wildberries в Невинномысске полностью потушен

В Краснодаре к тушению пожара на складе привлекли вертолет, на месте работали 105 человек и более 37 единиц техники.‍ СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), а также проводит следственные действия для сбора доказательств.