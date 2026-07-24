Экс-замглавы округа в Подмосковье отправился из СИЗО на спецоперацию

В феврале 2025 г. суд отправил Ионова в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозило лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, Ионов помог оператору рекламы в победе на аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и вместе со своим подчиненным якобы получил за это 4,35 млн руб.