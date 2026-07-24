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Экс-замглавы округа в Подмосковье отправился из СИЗО на спецоперацию

Ведомости

Бывший замглавы Дмитровского округа Московской области Алексей Ионов, арестованный за взятку, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Предварительное следствие по его делу приостановлено.

В феврале 2025 г. суд отправил Ионова в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозило лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, Ионов помог оператору рекламы в победе на аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и вместе со своим подчиненным якобы получил за это 4,35 млн руб.

В феврале 2026 г. суд по антикоррупционному иску прокуратуры обратил в доход государства активы Ионова и его близких общей стоимостью 65 млн руб. На деньги, законность происхождения которых члены семьи подтвердить не смогли, были куплены три квартиры в жилом комплексе в Москве, два машино-места, одно нежилое помещение и два автомобиля, сообщали в прокуратуре Подмосковья.

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