Бастрыкин назвал игровые чаты идеальной средой для вербовки молодежи

По словам руководителя ведомства, в игровом пространстве ребенок или подросток чувствует себя в безопасности «среди своих». Манипулятор может начать вербовку с простых просьб, например, передачи координат военкомата для разработчика игр. Бастрыкин рассказал, что игровой целью такой задачи может быть добавление указанной локации в пространство игры. Кроме того, вербовщик может попросить сфотографировать что-либо для конкурса или оставить пакет в условном месте.