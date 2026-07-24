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Бастрыкин назвал игровые чаты идеальной средой для вербовки молодежи

Ведомости

Игровые платформы и чаты в них используются для вербовки молодых людей и их привлечения к совершению терактов и диверсий, сообщил ТАСС председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Игровые платформы и их чаты стали идеальной средой для поиска жертв. <...> И вот так шаг за шагом стирается грань между виртуальным квестом и реальным преступлением», – сказал он.

По словам руководителя ведомства, в игровом пространстве ребенок или подросток чувствует себя в безопасности «среди своих». Манипулятор может начать вербовку с простых просьб, например, передачи координат военкомата для разработчика игр. Бастрыкин рассказал, что игровой целью такой задачи может быть добавление указанной локации в пространство игры. Кроме того, вербовщик может попросить сфотографировать что-либо для конкурса или оставить пакет в условном месте.

После этого злоумышленники приступают к шантажу и угрозам расправы над близкими, подчеркнул Бастрыкин. При этом они могут, наоборот, пообещать подростку «золотые горы» и повышение его статуса в игре. Председатель СК объяснил, что таким образом вербовщики создают иллюзию безнаказанности и значимости предлагаемых им действий.

В ноябре 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Документ вводит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение подобных преступлений. Кроме того, законом был снижен возраст уголовной ответственности за ряд преступлений, включая содействие террористической деятельности и диверсиям.

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