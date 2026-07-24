Подросток пытался поджечь заправку в Мытищах

Полицейские получили сообщение о том, что 14-летний юноша пытается осуществить поджог на Олимпийском проспекте. Его задержали. По словам подростка, он вступил в переписке с неизвестными лицами, которые оказывали на него психологическое и принудили его к поджогу. Выполняя их указания, юноша облил заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью. Его остановили работники АЗС.