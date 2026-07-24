Подросток пытался поджечь заправку в Мытищах
Подросток пытался поджечь автозаправочную станцию (АЗС) в Мытищах из-за угроз неизвестных, сообщило ГУ МВД России по Подмосковью.
Полицейские получили сообщение о том, что 14-летний юноша пытается осуществить поджог на Олимпийском проспекте. Его задержали. По словам подростка, он вступил в переписке с неизвестными лицами, которые оказывали на него психологическое и принудили его к поджогу. Выполняя их указания, юноша облил заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью. Его остановили работники АЗС.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении задержанного по ч.3 ст. 30 ч.2 ст.167 УК РФ (попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества). Сейчас подросток находится под домашним арестом.
В июне в Подмосковье 16-летняя девушка подожгла АЗС по указанию мошенников. Инцидент произошел в Щелково. Заправочная колонка выгорела, пострадавших нет. Девушка действовала под влиянием неизвестных лиц, которые давали ей указания по мобильному телефону. Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Также по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).