Онищенко назвал три главные группы болезней, сокращающих жизнь

«Существуют главные группы заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству [пациентов]. Вторые – это онкологические, и третьи – эндокринные. Это три основные группы, которые забирают жизнь», – сказал Онищенко (цитата по «РИА Новости»).