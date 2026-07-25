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Онищенко назвал три главные группы болезней, сокращающих жизнь

Ведомости

Академик РАН Геннадий Онищенко перечислил основные заболевания, которые сильнее всего влияют на продолжительность жизни. На первом месте по смертности и потери лет жизни – сердечно-сосудистые патологии, за ними следуют онкологические и эндокринные болезни.

«Существуют главные группы заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству [пациентов]. Вторые – это онкологические, и третьи – эндокринные. Это три основные группы, которые забирают жизнь», – сказал Онищенко (цитата по «РИА Новости»).

По словам академика, любое заболевание, даже обычный насморк, при отсутствии своевременного лечения негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Эксперт призвал россиян серьезнее относиться к профилактике и не запускать даже легкие недомогания.

11 июля Онищенко связывал рост «болезней-всадников» с малоподвижным образом жизни, хроническим стрессом и перегрузками нервной системы. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, около 37% взрослых россиян уже страдают от подобных недугов. Как отмечал Онищенко, хотя люди стали меньше курить и пить, эта тенденция перечеркивается эпидемией ожирения.

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