Средняя пенсия у неработающих россиян за год выросла на 1800 рублей
Средний размер пенсии у неработающих россиян за год вырос на 1800 руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.
В июне средняя пенсия составила 25 838 руб. В прошлом году ее размер был 24 005 руб. В Чукотском и Ненецком автономных округах пенсия работающих россиян превысила 35 000 руб.
На август назначен перерасчет выплат. Прибавка составит 17,3%, а для тех, кто направил маткапитал на пенсию, – 19,3%.
Социальный фонд России с 1 апреля провел индексацию пенсий по государственному обеспечению в размере 6,8%. Повышение выплат коснулось порядка 4 млн человек. По данным организации, речь идет о пенсиях, которые назначаются инвалидам, детям-инвалидам и детям, потерявшим родителя.
Соцфонд уточнил, что для индексации пенсионерам не нужно было подавать какие-либо заявления. Процедуру провели по уровню роста прожиточного минимума пенсионера за 2025 г.