В Тюмени из-за беспилотной угрозы отменили праздничный салют в честь Дня города
В Тюмени отменили праздничный фейерверк по случаю Дня города из-за беспилотной опасности, об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев в Мах.
«Предлагаю не создавать панику и соблюдать меры безопасности», – написал мэр.
Ранее власти города приостановили работу всех праздничных площадок из-за угрозы атаки. Через некоторое время режим беспилотной опасности отменили, площадки вернулись к работе.
Минобороны РФ сообщало, что за сутки российская ПВО сбила 1060 беспилотников самолетного типа. В ночь на 25 июля над российскими регионами перехватили 328 дронов. Атакам подверглись более 20 регионов страны.
Утром в Екатеринбурге отразили атаку беспилотников. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв. м в Чкаловском районе Екатеринбурга.