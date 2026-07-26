Пострадавшего в горах Таджикистана россиянина вывезли на вертолете

На Эльбрусе продолжаются поиски трех альпинистов из Боснии, двое погибли. Один человек найден живым. Всего в составе группы находилось семь альпинистов. По данным Следственного комитета Кабардино-Балкарии, 25 июля на отметке 5100 м один из участников спустился вниз и сообщил, что двум членам группы стало плохо. Впоследствии спасатели обнаружили их тела.