Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,479-0,81%UTAR9,03+1,35%CHMK3 060+0,16%IMOEX2 165,54+0,96%RTSI874,26+1,44%RGBI115,05+0,59%RGBITR771,95+0,66%
Главная / Общество /

Пострадавшего в горах Таджикистана россиянина вывезли на вертолете

Ведомости

Вертолет таджикской авиакомпании Shohin Airlines эвакуировал российского туриста Игоря Байера с базы «Поляна Москвина» на Памире. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на властей.

В 08:20 по местному времени (06:20 мск) туриста доставили в Лахшский район. Затем он выехал на автомобиле в Душанбе. В комитете по чрезвычайным ситуациям страны сообщили, что состояние здоровья туриста оценивается как удовлетворительное.

Россиянин вылетит в Москву 27 июля. 

18 июля в Центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал о ЧП. Во время спуска с перевала Турамис-1 22-летний Байер упал и повредил голову и нижние конечности. Остальные члены группы помогли ему добраться до базы «Поляна Москвина» (высота 4200–4300 м), где оказали медпомощь. Спасатели предлагали эвакуацию 24 июля, но группа настояла на переносе на 26 июля.

На Эльбрусе продолжаются поиски трех альпинистов из Боснии, двое погибли. Один человек найден живым. Всего в составе группы находилось семь альпинистов. По данным Следственного комитета Кабардино-Балкарии, 25 июля на отметке 5100 м один из участников спустился вниз и сообщил, что двум членам группы стало плохо. Впоследствии спасатели обнаружили их тела.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте