Пострадавшего в горах Таджикистана россиянина вывезли на вертолете
Вертолет таджикской авиакомпании Shohin Airlines эвакуировал российского туриста Игоря Байера с базы «Поляна Москвина» на Памире. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на властей.
В 08:20 по местному времени (06:20 мск) туриста доставили в Лахшский район. Затем он выехал на автомобиле в Душанбе. В комитете по чрезвычайным ситуациям страны сообщили, что состояние здоровья туриста оценивается как удовлетворительное.
Россиянин вылетит в Москву 27 июля.
18 июля в Центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал о ЧП. Во время спуска с перевала Турамис-1 22-летний Байер упал и повредил голову и нижние конечности. Остальные члены группы помогли ему добраться до базы «Поляна Москвина» (высота 4200–4300 м), где оказали медпомощь. Спасатели предлагали эвакуацию 24 июля, но группа настояла на переносе на 26 июля.
На Эльбрусе продолжаются поиски трех альпинистов из Боснии, двое погибли. Один человек найден живым. Всего в составе группы находилось семь альпинистов. По данным Следственного комитета Кабардино-Балкарии, 25 июля на отметке 5100 м один из участников спустился вниз и сообщил, что двум членам группы стало плохо. Впоследствии спасатели обнаружили их тела.