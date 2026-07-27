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Логистический комплекс Wildberries в Сарапуле возобновил работу

Ведомости

Логистический комплекс в Сарапуле Удмуртской республики вернулся к работе в штатном режиме. Об этом сообщили в Wildberries и Russ (РВБ).

В объединенной компании отметили, что работа возобновилась после отмены тревоги, объявленной в регионе.

Утром в Сарапуле эвакуировали персонал сортировочного центра и логистического комплекса Wildberries. Как уточнялось, мера была принята в соответствии с требованиями безопасности.

27 июля глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что силы ПВО отражали самую масштабную за последнее время атаку беспилотников на республику. По его словам, уничтожено несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет.

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