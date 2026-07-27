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Wildberries эвакуировал сотрудников логистического комплекса в Сарапуле

Ведомости

В Сарапуле Удмуртской Республики эвакуировали персонал сортировочного центра и логистического комплекса Wildberries. Об этом сообщили в Wildberries и Russ (РВБ), передает ТАСС.

Как уточнили в объединенной компании, мера принята в соответствии с требованиями безопасности.

27 июля глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что силы ПВО отражают самую масштабную за последнее время атаку беспилотников на республику. По его словам, уже уничтожено несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Бречалов уточнил, что опасность в регионе сохраняется. Специалисты оперативных служб продолжают работу на местах.

Пострадавшие продавцы Wildberries получили отсрочку по кредитам и займам

Бизнес / Торговля и услуги

25 июля логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге возобновил работу после приостановки в связи эвакуацией из-за падения беспилотников. Комплекс не пострадал. Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется в обычном режиме. В ночь на 24 июля ВСУ ударили по объектам Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Санкт-Петербурге временно приостановили работу двух складов в Шушарах и Уткиной заводи. Пострадавших нет.

24 июля сотрудников сортировочного центра Wildberries в Симферополе эвакуировали. В ночь на 22 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Персонал объектов был эвакуирован. Также под удар попала нефтебаза в Армавире. В больнице скончалась девушка, получившая ранения в результате атаки на склад. Еще трое пострадавших находились в медицинских учреждениях Краснодара, шестерым помощь оказали амбулаторно.

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