Wildberries эвакуировал сотрудников логистического комплекса в Сарапуле

25 июля логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге возобновил работу после приостановки в связи эвакуацией из-за падения беспилотников. Комплекс не пострадал. Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется в обычном режиме. В ночь на 24 июля ВСУ ударили по объектам Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Санкт-Петербурге временно приостановили работу двух складов в Шушарах и Уткиной заводи. Пострадавших нет.