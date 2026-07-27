Удмуртия подверглась самой массированной атаке БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают самую масштабную за последнее время атаку беспилотников на республику Удмуртия. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.
По его словам, уже уничтожено несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Бречалов уточнил, что опасность в регионе сохраняется.
Глава региона сообщил, что специалисты оперативных служб продолжают работу на местах. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
В Ростове-на-Дону семейная пара погибла в результате ночных ударов украинских беспилотников, еще пять человек пострадали. Из них двое, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии. Медики оказали раненым помощь, одному из них помогли на месте с легкими ранениями, остальных доставили в больницу.
За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 93 атакам со стороны ВСУ, в результате пострадали 13 человек, среди которых двое детей. Были повреждены жилые дома, возникли пожары в нескольких квартирах многоквартирного дома, а также загорелись более 15 припаркованных автомобилей. Частично разрушен один частный дом и повреждены несколько многоквартирных зданий. По данным врио губернатора региона Александра Шуваева, средства ПВО и другие задействованные подразделения за сутки сбили 141 украинский дрон.
Всего системы ПВО уничтожили 276 украинских БПЛА над российскими регионами за ночь 27 июля, в том числе над Удмуртией.