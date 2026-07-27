Удмуртия подверглась самой массированной атаке БПЛА

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 93 атакам со стороны ВСУ, в результате пострадали 13 человек, среди которых двое детей. Были повреждены жилые дома, возникли пожары в нескольких квартирах многоквартирного дома, а также загорелись более 15 припаркованных автомобилей. Частично разрушен один частный дом и повреждены несколько многоквартирных зданий. По данным врио губернатора региона Александра Шуваева, средства ПВО и другие задействованные подразделения за сутки сбили 141 украинский дрон.