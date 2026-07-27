Два человека погибли в ДТП на Калужском шоссе в Москве
Два человека погибли в результате ДТП на Калужском шоссе в Москве, после которого произошло возгорание автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
По данным агентства, столкнулись грузовой автомобиль, легковая машина и мотоцикл.
В столичном департаменте транспорта сообщили, что авария произошла в районе Вороново. На месте работают оперативные службы.
Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. В департаменте также предупредили, что движение в районе ДТП затруднено на протяжении около 1,5 км, и рекомендовали водителям учитывать ограничения при планировании маршрута.
10 июля в Москве произошло ДТП с участием автобуса и «Газели», в результате которого пострадали 25 человек. После столкновения на улице Нижегородской автобус врезался в рекламный щит.