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В ДТП с автобусом в Москве пострадали 17 человек

Ведомости

В ДТП с маршрутным автобусом на юге Москвы пострадали 17 человек. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

Автобус наехал на препятствие, уточнили в агентстве.

27 июля два человека погибли в аварии на Калужском шоссе в Москве. Автомобиль загорелся. Тогда столкнулись грузовик, легковая машина и мотоцикл.

10 июля в Москве случилось ДТП с участием автобуса и «Газели», в результате которого пострадали 25 человек. После столкновения на улице Нижегородской автобус врезался в рекламный щит.

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