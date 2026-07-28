В ДТП с автобусом в Москве пострадали 17 человек
В ДТП с маршрутным автобусом на юге Москвы пострадали 17 человек. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.
Автобус наехал на препятствие, уточнили в агентстве.
27 июля два человека погибли в аварии на Калужском шоссе в Москве. Автомобиль загорелся. Тогда столкнулись грузовик, легковая машина и мотоцикл.
10 июля в Москве случилось ДТП с участием автобуса и «Газели», в результате которого пострадали 25 человек. После столкновения на улице Нижегородской автобус врезался в рекламный щит.