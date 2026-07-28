Число случаев травмирования детей на сети РЖД выросло на 32,5% в первом полугодии
По данным РЖД, с января по июнь из-за собственной неосторожности пострадали 110 несовершеннолетних, 57 из них погибли. В РЖД отметили, что среди наиболее распространенных причин происшествий остаются опасное поведение на железной дороге и игнорирование правил безопасности. Подростки пытаются пересекать пути в неположенных местах вместо использования пешеходных переходов, а также делают фотографии на железнодорожных путях и крышах вагонов, что создает угрозу для их жизни.
Компания подчеркнула необходимость профилактической работы с детьми и подростками, а также участия родителей в формировании безопасного поведения.
14 июля в АТОР сообщили, что РЖД временно приостановили продажу билетов на часть поездов южного направления. Ограничение касается поездов южного направления с отправлением с 30 сентября. Оно затронет некоторые поезда, следующие к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. Мера связана с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре в октябре и корректировкой расписания движения.