Число случаев травмирования детей на сети РЖД выросло на 32,5% в первом полугодии

По данным РЖД, с января по июнь из-за собственной неосторожности пострадали 110 несовершеннолетних, 57 из них погибли. В РЖД отметили, что среди наиболее распространенных причин происшествий остаются опасное поведение на железной дороге и игнорирование правил безопасности. Подростки пытаются пересекать пути в неположенных местах вместо использования пешеходных переходов, а также делают фотографии на железнодорожных путях и крышах вагонов, что создает угрозу для их жизни.