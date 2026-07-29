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Главная / Общество /

Суд оставил в силе решение о пятилетнем сроке экс-редактора Ura.ru

Ведомости

Свердловский областной суд после жалобы бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова и его адвоката на приговор по делу о взятках оставил в силе приговор в виде пяти лет лишения свободы для журналиста, передает «РИА Новости».

«Приговор Аллаярову Денису Александровичу оставить без изменения», – сказала судья. При этом она уточнила, что корректировки будут внесены в сумму штрафа, назначенного осужденному.

Жалобы в суд также поступали от региональной прокуратуры.

21 апреля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил экс-редактору Ura.ru Денису Аллаярову пять лет колонии общего режима по делу о даче взятки. Установлено, что деньги передавались бывшему полицейскому за предоставление оперативных сводок.

Аллаярова задержали 6 июня 2025 г. «Ведомости» писали, что речь идет о даче взятке дяде Аллаярова, экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. В ноябре того же года последний публично признал факт получения денег и заявил, что раскаивается.

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