Бывший редактор Ura.ru Аллаяров получил пять лет колонии по делу о взятке

Аллаярова задержали 6 июня. Его отпустили после обыска и допроса, но в тот же день повторно задержали и арестовали по обвинению в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). «Ведомости» писали, что речь идет о даче взятке дяде Аллаярова, экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову.