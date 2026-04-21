Бывший редактор Ura.ru Аллаяров получил пять лет колонии по делу о взятке
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил экс-редактору Ura.ru Денису Аллаярову пять лет колонии общего режима по делу о даче взятки. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно версии обвинения, деньги передавались бывшему полицейскому за предоставление оперативных сводок.
Аллаярова задержали 6 июня. Его отпустили после обыска и допроса, но в тот же день повторно задержали и арестовали по обвинению в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). «Ведомости» писали, что речь идет о даче взятке дяде Аллаярова, экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову.
В ноябре 2025 г. Карпов публично признал факт получения денег и заявил, что раскаивается, сообщали «РИА Новости».