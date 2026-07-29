Помощника прокурора из Волгоградской области обвинили в изнасиловании

Следствие установило, что с мая по июнь 24-летий мужчина в салоне своего автомобиля изнасиловал двух девушек. Кроме того, в течение года, с февраля 2025 г. по февраль 2026 г. у него была интимная связь с 15-летней. Помощник прокурора, по данным СК, знал о ее возрасте.