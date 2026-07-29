Помощника прокурора из Волгоградской области обвинили в изнасиловании
Помощника прокурора Жирновского района Волгоградской области обвинили в изнасиловании с угрозой убийства двух девушек, а также за растление малолетней, сообщил Следственный комитет (СК) России в Мах.
Следствие установило, что с мая по июнь 24-летий мужчина в салоне своего автомобиля изнасиловал двух девушек. Кроме того, в течение года, с февраля 2025 г. по февраль 2026 г. у него была интимная связь с 15-летней. Помощник прокурора, по данным СК, знал о ее возрасте.
Потерпевшие сообщили о преступлениях в полицию. Следственные органы СК РФ по Волгоградской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста). Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
Суд по ходатайству следствия заключил молодого человека под стражу. В настоящее время с участием обвиняемого проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений.
«Ведомости», изучив статистику МВД РФ, писали, что за первое полугодие 2026 г. правоохранительные органы выявили 11 429 несовершеннолетних, совершивших преступления. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо этого за первые шесть месяцев 2026 г. выросла доля несовершеннолетних участников преступлений от численности населения в возрасте от 14 до 17 лет – до 0,1665%.