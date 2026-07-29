Средняя зарплата в России составила 110 000 рублей
Средняя заработная плата в России в мае выросла на 10,1% год к году и составила 110 216 руб. Такие данные приводит Росстат.
Средняя зарплата в январе-мае составила 108 123 руб. Она выросла на 13,3% в сравнении тем же периодом в прошлом году.
Выше среднего получают в сфере информации и связи (182 808 руб.), финансов (212 224 руб.), транспортировки и хранения (121 500 руб.), строительства (111 117 руб.), добычи полезных ископаемых (171 375 руб.) деятельности экстерриториальных организаций и органов (181 438 руб.), научной и технической (148 544 руб.), обеспечения электрической энергией, газом и паром (111 212 руб.).
5 июня президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2026, что заработные платы россиян в реальном выражении выросли более чем на 30% за пять лет. По его словам, дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства.
14 июля аналитический центр ВЦИОМ сообщал, что, по мнению россиян, для ведения «богатого» образа жизни нужен доход от 393 330 руб. в месяц. Этот усредненный показатель складывается из ответов всех опрошенных. В Москве и Санкт-Петербурге богатством считают зарплату от 547 113 руб. в месяц. В городах-миллионниках назвали ежемесячный доход в 420 711 руб. Жители сел считают богатством зарплату от 294 554 руб. в месяц.