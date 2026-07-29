Средняя зарплата в России составила 110 000 рублей

14 июля аналитический центр ВЦИОМ сообщал, что, по мнению россиян, для ведения «богатого» образа жизни нужен доход от 393 330 руб. в месяц. Этот усредненный показатель складывается из ответов всех опрошенных. В Москве и Санкт-Петербурге богатством считают зарплату от 547 113 руб. в месяц. В городах-миллионниках назвали ежемесячный доход в 420 711 руб. Жители сел считают богатством зарплату от 294 554 руб. в месяц.