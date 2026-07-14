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Россияне считают «богатой» зарплату от 393 000 рублей в месяц

Ведомости

Россияне считают, что для ведения «богатого» образа жизни нужен доход от 393 330 руб. в месяц. Это следует из опроса АЦ ВЦИОМ, в котором приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Этот усредненный показатель складывается из ответов всех опрошенных. В Москве и Санкт-Петербурге богатством считают зарплату от 547 113 руб. в месяц. В городах-миллиониках назвали ежемесячный доход в 420 711 руб. Жители сел считают богатством зарплату от 294 554 руб. в месяц.

«Лишь 4% считают себя уже богатыми, а пятая часть наших сограждан уверены, что смогут увидеть на своих счетах заветные цифры», – говорится в исследовании.

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Мужчины и молодые поколения часто воспринимают богатство как достижимую цель и верят в свой успех, в то время как старшие поколения не включают этот уровень жизни в свои планы, отмечают аналитики. В целом представление о «богатом» уровне дохода кратно выросло за последние 20 лет. Прежде богатством считался доход в 95 000 руб. на человека. во ВЦИОМе предполагают, что рост ожиданий до 400 000 руб. связан с ростом цен, зарплат и общей стоимости жизни.

«Ведомости» писали, что средняя зарплата новых сотрудников в России достигла 96 000 руб. и растет быстрее, чем доходы работников с большим стажем. В 2026 г. этот показатель вырос на 34,3%.

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