Россияне считают «богатой» зарплату от 393 000 рублей в месяц

Мужчины и молодые поколения часто воспринимают богатство как достижимую цель и верят в свой успех, в то время как старшие поколения не включают этот уровень жизни в свои планы, отмечают аналитики. В целом представление о «богатом» уровне дохода кратно выросло за последние 20 лет. Прежде богатством считался доход в 95 000 руб. на человека. во ВЦИОМе предполагают, что рост ожиданий до 400 000 руб. связан с ростом цен, зарплат и общей стоимости жизни.