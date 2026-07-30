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Число пострадавших при атаке на склад Wildberries под Пензой выросло до четырех

Ведомости

Количество пострадавших в результате атаки на склад Wildberries в Пензенской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в видеообращении, опубликованном в его канале в Max.

По словам главы региона, погибших в результате происшествия нет. Он уточнил, что трое пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений, а один человек продолжает находиться в стационаре под наблюдением врачей.

Мельниченко также сообщил, что логистический центр Wildberiies в Пензе атаковали 15 беспилотников, несколько БПЛА сбиты на подлете к городу. Площадь пожара, возникшего в результате атаки БПЛА на склад, составляет 62 000 кв. м.

Губернатор также сказал, что на место тушения пожара прибудут сотрудники противопожарной авиации МЧС России.

Что известно о последствиях ночных атак на склады Wildberries

Политика

Ночью 30 июля украинские дроны атаковали логистический центр Wildberries в Пензе. По словам Мельниченко, из центра было эвакуировано порядка 200 сотрудников. На складе произошло возгорание, пожарные ликвидируют огонь. Компания также перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Главное управление СК России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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