Число пострадавших при атаке на склад Wildberries под Пензой выросло до четырех
Количество пострадавших в результате атаки на склад Wildberries в Пензенской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в видеообращении, опубликованном в его канале в Max.
По словам главы региона, погибших в результате происшествия нет. Он уточнил, что трое пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений, а один человек продолжает находиться в стационаре под наблюдением врачей.
Мельниченко также сообщил, что логистический центр Wildberiies в Пензе атаковали 15 беспилотников, несколько БПЛА сбиты на подлете к городу. Площадь пожара, возникшего в результате атаки БПЛА на склад, составляет 62 000 кв. м.
Губернатор также сказал, что на место тушения пожара прибудут сотрудники противопожарной авиации МЧС России.
Ночью 30 июля украинские дроны атаковали логистический центр Wildberries в Пензе. По словам Мельниченко, из центра было эвакуировано порядка 200 сотрудников. На складе произошло возгорание, пожарные ликвидируют огонь. Компания также перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Главное управление СК России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).