Суд заключил под стражу одного из обвиняемых в избиении ученого Зезина
Октябрьский суд Екатеринбурга заключил под сражу одного из обвиняемых по делу об избиении ученого Никиты Зезина, скончавшегося после инцидента. Об этом сообщил ТАСС.
Мужчину арестовали на месяц и тридцать суток.
О смерти Зезина в возрасте 67 лет стало известно 23 июля. Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер сообщил, что 13 июля Зезина избили. В этот день ученый и его заместитель Александр Шанин при обследовании опытных полей и посевов заметили детей на квадроциклах, которые застряли в поле. Перед этим, по словам Вегнера, несовершеннолетние уничтожили часть посевов.
По сведениям Вегнера, Зезин и Шанин попросили телефон родителей и договорились с ними, что отвезут детей на УАЗе до института, чтобы затем передать их взрослым. Около 18:00, указал Вегнер, к институту подъехало четыре джипа. По данным депутата, двое мужчин вышли из машины, один из них, нецензурно выражаясь, ударил Зезина в голову. По словам депутата, после этого ученого также били ногами.
29 июля следственное управление СК России по Свердловской области предъявило обвинение жителю Екатеринбурга по делу о хулиганских действиях.