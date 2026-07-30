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Суд заключил под стражу одного из обвиняемых в избиении ученого Зезина

Ведомости

Октябрьский суд Екатеринбурга заключил под сражу одного из обвиняемых по делу об избиении ученого Никиты Зезина, скончавшегося после инцидента. Об этом сообщил ТАСС.

Мужчину арестовали на месяц и тридцать суток.

О смерти Зезина в возрасте 67 лет стало известно 23 июля. Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер сообщил, что 13 июля Зезина избили. В этот день ученый и его заместитель Александр Шанин при обследовании опытных полей и посевов заметили детей на квадроциклах, которые застряли в поле. Перед этим, по словам Вегнера, несовершеннолетние уничтожили часть посевов.

По сведениям Вегнера, Зезин и Шанин попросили телефон родителей и договорились с ними, что отвезут детей на УАЗе до института, чтобы затем передать их взрослым. Около 18:00, указал Вегнер, к институту подъехало четыре джипа. По данным депутата, двое мужчин вышли из машины, один из них, нецензурно выражаясь, ударил Зезина в голову. По словам депутата, после этого ученого также били ногами.

29 июля следственное управление СК России по Свердловской области предъявило обвинение жителю Екатеринбурга по делу о хулиганских действиях.

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