Суд арестовал гендиректора «Эфко» Ляшенко по обвинению в мошенничестве
Мещанский районный суд города Москвы арестовал на два месяца генерального директора ГК «Эфко» Евгения Ляшенко и председателя совета директоров акционерного общества Валерия Кустова. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Их обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ляшенко и Кустову грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.
До этого в «Эфко» подтвердили задержание нескольких сотрудников компании, в том числе директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. В компании подчеркнули, что сотрудники, в отношении которых проводятся процессуальные действия, внесли значительный вклад в развитие бизнеса. Каждый из задержанных «принимает непосредственное участие в становлении отрасли биоэкономики и вносит личный вклад в развитие инновационных проектов и обеспечение продовольственной безопасности РФ».
«Эфко» владеет брендом «Слобода», под маркой которой выпускают майонезы, кетчупы, йогурты, подсолнечные и другие растительные масла, брендом растительных масел Altero, линейкой продуктов в сегменте здорового питания Healthy Innovation и брендом De Olio.