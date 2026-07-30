Суд арестовал гендиректора «Эфко» Ляшенко по обвинению в мошенничестве

До этого в «Эфко» подтвердили задержание нескольких сотрудников компании, в том числе директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. В компании подчеркнули, что сотрудники, в отношении которых проводятся процессуальные действия, внесли значительный вклад в развитие бизнеса. Каждый из задержанных «принимает непосредственное участие в становлении отрасли биоэкономики и вносит личный вклад в развитие инновационных проектов и обеспечение продовольственной безопасности РФ».