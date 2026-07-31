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МВД предупредило о схеме мошенников с шантажом блокировкой iCloud

Ведомости

Мошенники манипулируют детьми, убеждая их выйти из учетной записи Apple ID и войти под чужими данными, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

После этого аферисты начинают шантаж. По данным ведомства, чаще всего подобные атаки проходят через мессенджеры и игровые чаты. Правоохранители отметили, что злоумышленники предлагают дружбу, бонусы, легкий заработок или шантажируют жертв интимным контентом. Так они выманивают у детей данные для доступа к их телефонам.

«Важно понимать: блокировка iCloud – это инструмент давления, а не неизбежность. И главное правило – не платить», – подчеркнуло управление МВД.

28 июля МВД предупредило, что мошенники создали фейковый Telegram-бот, который выдает себя за официальный Telegram-канал УБК МВД РФ «Вестник киберполиции России». Злоумышленники предлагают пользователям оформить платную «подписку от киберугроз» либо сообщить шестизначный код, полученный в мессенджере. Такой код может использоваться для последующего захвата учетной записи Telegram. Для повышения доверия аферисты применяют официальную символику киберполиции России.

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