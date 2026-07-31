МВД предупредило о схеме мошенников с шантажом блокировкой iCloud

После этого аферисты начинают шантаж. По данным ведомства, чаще всего подобные атаки проходят через мессенджеры и игровые чаты. Правоохранители отметили, что злоумышленники предлагают дружбу, бонусы, легкий заработок или шантажируют жертв интимным контентом. Так они выманивают у детей данные для доступа к их телефонам.