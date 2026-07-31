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Роспотребнадзор предупредил об опасности воды из московских родников

Ведомости

Употребление воды из незащищенных источников, в том числе родников на территории Москвы, может привести к заражению острыми кишечными инфекциями и гепатитом А, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

«По результатам ежегодного мониторинга вода из родников на территории города не отличается постоянством состава и качества и не всегда соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответственно не может использоваться населением для питьевых целей», – подчеркнуло ведомство.

При этом представители управления рассказали, что в Москве находится «значительное количество родников, пользующихся популярностью». В публикации отмечается, что в ситуации, если невозможно отказаться от употребления воды из известного родника, населению рекомендуется пить ее только после кипячения.

В апреле 2026 г. в Муроме Владимирской области произошла вспышка кишечной инфекции. Она, предположительно, была связана с водопроводной водой, родники в городе тогда закрыли до конца паводкового периода.

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