Роспотребнадзор предупредил об опасности воды из московских родников
Употребление воды из незащищенных источников, в том числе родников на территории Москвы, может привести к заражению острыми кишечными инфекциями и гепатитом А, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.
«По результатам ежегодного мониторинга вода из родников на территории города не отличается постоянством состава и качества и не всегда соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответственно не может использоваться населением для питьевых целей», – подчеркнуло ведомство.
При этом представители управления рассказали, что в Москве находится «значительное количество родников, пользующихся популярностью». В публикации отмечается, что в ситуации, если невозможно отказаться от употребления воды из известного родника, населению рекомендуется пить ее только после кипячения.
В апреле 2026 г. в Муроме Владимирской области произошла вспышка кишечной инфекции. Она, предположительно, была связана с водопроводной водой, родники в городе тогда закрыли до конца паводкового периода.