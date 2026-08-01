ВСУ атаковали автобус с рабочими в Запорожской области

31 июля глава Амвросиевского округа ДНР Игорь Лызов сообщил, что не менее восьми человек пострадали при атаке ВСУ на автобус, который следовал из Краснодара в Донецк. Удар произошел уже на востоке ДНР в районе поселка Кутейниково в 4:15 мск. Одного из раненых доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные проходят лечение амбулаторно. СК России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).