ВСУ атаковали автобус с рабочими в Запорожской области
В Запорожской области украинский беспилотник нанес удар по пассажирскому автобусу, который вез работников железорудного комбината со смены домой. Один человек погиб, еще двое находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Атака произошла на автодороге Веселое – Днепрорудное у села Малая Белозерка. В автобусе находились 55 пассажиров и водитель. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Губернатор назвал произошедшее «очередной циничной атакой», подчеркнув, что противник целенаправленно бил по гражданскому транспорту и мирным жителям.
Все пострадавшие и близкие погибшего получат необходимую помощь, заверил глава региона.
31 июля глава Амвросиевского округа ДНР Игорь Лызов сообщил, что не менее восьми человек пострадали при атаке ВСУ на автобус, который следовал из Краснодара в Донецк. Удар произошел уже на востоке ДНР в районе поселка Кутейниково в 4:15 мск. Одного из раненых доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные проходят лечение амбулаторно. СК России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).