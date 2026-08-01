СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус в Запорожской области
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте в связи с украинской атакой на автобус с пассажирами в Запорожской области. Об этом ведомство сообщило на своем канале в Мах.
Следствие установило, что на автодороге Веселое – Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка Запорожской области по автобусу, перевозившему работников предприятия, ударил украинский дрон. В результате погиб человек, количество пострадавших еще уточняется.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следователи собирают доказательства и выясняют детали, а также устанавливают тип и модель беспилотного аппарата.
Позднее в СК РФ сообщили, что ведомство расследует преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Белгородской области, Севастополя и Донецкой народной республики (ДНР). В Белгородском регионе в результате украинских ударов ранены четыре человека. В Севастополе погибла женщина, еще двое пострадавших. В Горловке ДНР из-за удара дрона ранения получили четыре сотрудника скорой помощи и один мирный житель.
СК России заявил, что установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц из числа украинских военных, причастных к преступлению.
31 июля СК РФ возбудил уголовное дело о террористической атаке по факту украинского удара по автобусу в ДНР. В результате преступления пострадало восемь человек.