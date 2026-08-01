СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус в Запорожской области

Позднее в СК РФ сообщили, что ведомство расследует преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Белгородской области, Севастополя и Донецкой народной республики (ДНР). В Белгородском регионе в результате украинских ударов ранены четыре человека. В Севастополе погибла женщина, еще двое пострадавших. В Горловке ДНР из-за удара дрона ранения получили четыре сотрудника скорой помощи и один мирный житель.