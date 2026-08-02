Ресторан Balzi Rossi извинился за неуместный пост после взрыва
Ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве извинился за публикацию после взрыва с погибшими. Сообщение появилось в сториз в Instagram
Вскоре после взрыва представители ресторана сообщили в соцсети, что помещения Balzi Rossi не повреждены. Позже пост был удален.
«Сегодня мы удалили ранее опубликованный пост, поскольку в сложившейся ситуации он крайне неуместен. Приносим искренние извинения. Мы приняли необходимые меры, чтобы подобная ситуация не повторилась», – говорится в сообщении.
В Balzi Rossi заявили, что в момент трагедии сотрудники занимались помощью гостям и взаимодействовали с оперативными службами. Коллектив выразил соболезнования и пообещал поддержку семьям погибших.
Взрыв в ресторане прогремел вечером 1 августа. После этого в помещении начался пожар. В Национальном антитеррористическом комитете озвучили версию о самодельном взрывном устройстве. Девушка-курьер, которая его принесла, погибла на месте. Две других жертвы – охранник ресторана, не пустивший девушку внутрь, и посетитель заведения. Сообщалось о трех погибших и 21 пострадавшем. «Известия» со ссылкой на источник писали, что число погибших возросло до пяти человек.