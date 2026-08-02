Ресторан Balzi Rossi извинился за неуместный пост после взрыва

Взрыв в ресторане прогремел вечером 1 августа. После этого в помещении начался пожар. В Национальном антитеррористическом комитете озвучили версию о самодельном взрывном устройстве. Девушка-курьер, которая его принесла, погибла на месте. Две других жертвы – охранник ресторана, не пустивший девушку внутрь, и посетитель заведения. Сообщалось о трех погибших и 21 пострадавшем. «Известия» со ссылкой на источник писали, что число погибших возросло до пяти человек.